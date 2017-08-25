朱嘉尹持國旗與火箭合影中央社 (2017-08-25 23:10)
朱嘉尹這趟受邀赴美，手持國旗與火箭合影，也算是彌補畫作少了國旗的遺憾。（朱建南提供）中央社記者曹宇帆范登堡空軍基地傳真 106年8月25日
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