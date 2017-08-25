















我國首枚自主研發製造的，高畫質的衛星，福衛五號，在今天凌晨2點51分，成功從美國加州發射，火箭順利進入高度720公里的任務軌道，並將負起，接替福衛二號的任務，進行國土監測以及科學實驗。搭載著福爾摩沙衛星5號的SpaceX火箭，直衝天際，現場響起了一片歡呼聲。凌晨2點51分，火箭在美國范登堡基地發射升空，2分35秒後，第一節火箭順利脫離，緊接著第二節火箭也成功點火，2分59秒，保護衛星的鼻錐罩脫離，火箭在高度720公里處熄火，將衛星送上預定軌道，緊繃的情緒終於鬆懈，現場再度響起歡呼聲。==前國家太空中心主任 張桂祥==團隊度過了6、7年的時間然後包括了1年的等待當然我們的心情是非常非常的興奮==科技部長 陳良基==我們真的很期待說再過幾分鐘我們能順利收到訊號然後再一個月以後影像能傳回給國人這一顆衛星能夠用高解析度遙測來守護我們台灣這個土地團隊同仁舉杯互相道賀，福衛五號六年來辛苦的研發過程，終於有成，這是國人首度自主開發製造的衛星，搭載自製的cmos光學遙測，可拍攝黑白2米、彩色4米的高解析度影像，取代去年退役的福衛二號，在衛星進入太陽同步軌道後，操作團隊仍繃緊神經，等待福衛5號傳回第一次訊號給位在挪威的地面站。與預定時間延遲了近三分鐘，終於看到電腦螢幕上黃色訊號出現波動，全場歡呼，福衛五號成功將訊號傳送回到了地面。未來每2天將通過台灣上空一次，展開為期5年的遙測任務。福衛5號上還有國人自製的電離層探測儀，可望更精準的為台灣監測地震前兆。福衛五號為台灣太空史寫下重要里程碑，科技部表示，2019年將提出第三期太空計畫，不一定會繼續專注在太空遙測任務，是否會發展發射載具，也會審慎評估。==科技部長 陳良基==我們已經有民間的火箭研究公司成立在一個支持產業發展的角度只要我們未來產業有這種需求我們也有這種研究團隊有這樣的企圖心的時候科技部從有限資源裡面我們還是會給予支持陳良基強調，第三期的太空計畫還是以自主技術為目標，希望能發展太空產業、新型衛星，讓台灣人的夢想、技術能夠有更多發揮。記者陳姝君 張國樑 新竹採訪報導