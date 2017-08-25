我國首枚自主研發製造的高解析度衛星福衛五號，在今天凌晨2點51分，成功從美國加州發射，將接替福衛二號的遙測任務，進行國土監測以及科學實驗。



SPACEX公司獵鷹九號火箭，搭載福爾摩沙衛星5號，直衝天際，現場響起歡呼聲。凌晨2點51分，火箭在美國范登堡基地發射升空，2分35秒後，第一節火箭順利脫離，緊接著第二節火箭也成功點火，2分59秒，保護衛星的鼻錐罩脫離，之後火箭在高度720公里處熄火，將衛星送上預定軌道，緊繃的情緒終於放鬆。



清晨4點11分，位在挪威的斯瓦巴接收站，首度接到衛星訊號，福衛五號順利與地面通聯，上午11點10分在軌道繞行第五圈時，進入台灣地面站通訊範圍，電腦螢幕上黃色訊號出現波動成功和中壢及台南地面站進行通聯。



==太空中心副主任 余憲政==

波譜要上來了 慢慢慢慢上來了

表示地面站已經開始

跟衛星方面的訊號

開始連結 有測試



福衛五號平均99分鐘繞行地球一週，每日繞行地球14.5圈，科技部長陳良基表示，福衛五號固定繞行的特性，可對固定點做變化量測，加上自製CMOS光學感測影像技術，可拍攝黑白2米，彩色4米的高解析度影像，取代去年退役的福衛二號，未來商機無限。



==科技部長 陳良基==

它其實有滿特殊的商業價值

我們如果照福二的經驗的話

到時候每年所預估

光遙測地圖的需求量

其實是相當大的

至少我們是先行者

如果可行的話

希望將來所有做這種遙測的

影像的感測器都能夠替代

變成我們CMOS影像感測器

所以如果有機會的話

這一塊甚至有可能變成是

台灣是一個獨佔的產業



==前國家太空中心主任 張桂祥==

團隊度過了6、7年的時間

然後包括了1年的等待

當然我們的心情

是非常非常的興奮



福衛五號未來每2天通過台灣上空一次，展開為期5年的遙測任務，上面還有國人自製電離層探測儀，可望更精準監測地震前兆，而科技部2019年將提出第三期太空計畫，除了太空遙測，也審慎評估是否發展發射載具。



==科技部長 陳良基==

我們已經有民間的

火箭研究公司成立

在一個支持產業發展的角度

只要我們未來產業有這種需求

我們還是會給予支持



至於科技部福衛七號衛星，則預計在明年第二季發射，接替福衛三號任務掌控太空溫度監測。總統蔡英文也在臉書發文，恭賀福衛五號順利升空，從此外太空多了一顆來自台灣的衛星，還提到"沉默的外太空，因為你而有意義"。



記者 綜合報導