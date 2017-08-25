"太空魔方"電離層探測儀 央大太空所研製公視 (2017-08-25 00:00)
福衛五號順利升空，也為國人自製衛星、打了一劑強心針，而福衛五號上面、非常重要的科學酬載，被稱為"太空魔方"的先進電離層探測儀，是由中央大學太空所研製，用來觀測太空天氣、通訊，以及地震前兆，帶您一起了解中央大學團隊、花了20年努力，成功研製出的"太空魔方"。
穿上防塵衣戴上手套，學生們小心翼翼清潔手上的金色物體，而這小小的方塊就是中央大學團隊花了將近20年研製的先進電離層探測儀、太空魔方。
==中央大學太空所所長 趙吉光==
其實就像是氣象站裡面
去量整個大氣的壓力啊
溼度 風向 風力之類的
所以在整個太空環境裡面
這是一個 基本必要的一項儀器
它的作用主要是來針對太空天氣
還有地震前兆方面的研究
透過觀測電離層的變化,太空魔方可運用於太空通訊和地震前兆的防災任務，其中更用純金打造篩網，造價超過3千萬。
==中央大學太空所所長 趙吉光==
因為在電離層裡面 會有很多氧原子
這些氧原子都是活性非常高的
所以我們必須要用黃金來
阻止它來被氧化
經過不斷測試與修正，中央大學太空所團隊終於在2013年研製完成太空魔方，等到2017年自製的科學酬載終於能夠上太空。
==中央大學太空所所長 趙吉光==
雖然過去我們有研製的經驗
不過大部分是在太空火箭上
我們是第一次來從事
衛星科學酬載的研製
所以對我們來說
當然是一個非常艱鉅的挑戰
這個太空產業它有個特性
就是 你必須要能夠真實的去飛試
而且證明成功 未來的話
才能證明說你的東西
是沒有問題的
福衛五號升上太空，開啟了自製衛星的新篇章，中央大學團隊也希望藉由這次成功的經驗，讓學生們將來不只能做科學研究，也帶動整個太空產業和商機發展。
韓瑩 鄭凱文 綜合報導
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