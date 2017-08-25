















福衛五號順利升空，也為國人自製衛星、打了一劑強心針，而福衛五號上面、非常重要的科學酬載，被稱為"太空魔方"的先進電離層探測儀，是由中央大學太空所研製，用來觀測太空天氣、通訊，以及地震前兆，帶您一起了解中央大學團隊、花了20年努力，成功研製出的"太空魔方"。穿上防塵衣戴上手套，學生們小心翼翼清潔手上的金色物體，而這小小的方塊就是中央大學團隊花了將近20年研製的先進電離層探測儀、太空魔方。==中央大學太空所所長 趙吉光==其實就像是氣象站裡面去量整個大氣的壓力啊溼度 風向 風力之類的所以在整個太空環境裡面這是一個 基本必要的一項儀器它的作用主要是來針對太空天氣還有地震前兆方面的研究透過觀測電離層的變化,太空魔方可運用於太空通訊和地震前兆的防災任務，其中更用純金打造篩網，造價超過3千萬。==中央大學太空所所長 趙吉光==因為在電離層裡面 會有很多氧原子這些氧原子都是活性非常高的所以我們必須要用黃金來阻止它來被氧化經過不斷測試與修正，中央大學太空所團隊終於在2013年研製完成太空魔方，等到2017年自製的科學酬載終於能夠上太空。==中央大學太空所所長 趙吉光==雖然過去我們有研製的經驗不過大部分是在太空火箭上我們是第一次來從事衛星科學酬載的研製所以對我們來說當然是一個非常艱鉅的挑戰這個太空產業它有個特性就是 你必須要能夠真實的去飛試而且證明成功 未來的話才能證明說你的東西是沒有問題的福衛五號升上太空，開啟了自製衛星的新篇章，中央大學團隊也希望藉由這次成功的經驗，讓學生們將來不只能做科學研究，也帶動整個太空產業和商機發展。韓瑩 鄭凱文 綜合報導