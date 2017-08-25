















我國首枚自主研發製造的、高解析度衛星、福衛五號，今天凌晨接近3點，成功從美國加州發射，火箭順利進入高度720公里的任務軌道，未來將負起遙測任務，進行國土監測以及科學實驗。SPACEX公司獵鷹九號火箭，搭載福爾摩沙衛星5號，直衝天際，現場響起歡呼聲。凌晨2點51分，火箭在美國范登堡基地發射升空，2分35秒後，第一節火箭順利脫離，緊接著第二節火箭也成功點火，2分59秒，保護衛星的鼻錐罩脫離，之後火箭在高度720公里處熄火，將衛星送上預定軌道，緊繃的情緒終於放鬆。清晨4點11分，位在挪威的斯瓦巴接收站，首度接到衛星訊號，福衛五號順利與地面通聯，上午11點10分在軌道繞行第五圈時，進入台灣地面站通訊範圍，電腦螢幕上黃色訊號出現波動成功和中壢及台南地面站進行通聯。==太空中心副主任 余憲政==波譜要上來了 慢慢慢慢上來了表示地面站已經開始跟衛星方面的訊號開始連結 有測試福衛五號平均99分鐘繞行地球一週，每日繞行地球14.5圈，科技部長陳良基表示，福衛五號固定繞行的特性，可對固定點做變化量測，加上自製CMOS光學感測影像技術，可拍攝黑白2米，彩色4米的高解析度影像，取代去年退役的福衛二號，未來商機無限。==科技部長 陳良基==所以它其實有滿特殊的商業價值我們如果照福二的經驗的話到時候每年所預估光遙測地圖的需求量其實是相當大的至少我們是先行者如果可行的話希望將來所有做這種遙測的影像的感測器都能夠替代變成我們CMOS影像感測器所以如果有機會的話這一塊甚至有可能變成是台灣是一個獨佔的產業==前國家太空中心主任 張桂祥==團隊度過了6、7年的時間然後包括了1年的等待當然我們的心情是非常非常的興奮福衛五號未來每2天通過台灣上空一次，展開為期5年的遙測任務，上面還有國人自製電離層探測儀，可望更精準監測地震前兆，而科技部2019年將提出第三期太空計畫，除了太空遙測，也審慎評估是否發展發射載具。==科技部長 陳良基==我們已經有民間的火箭研究公司成立在一個支持產業發展的角度只要我們未來產業有這種需求我們還是會給予支持至於科技部福衛七號衛星，則預計在明年第二季發射，接替福衛三號任務掌控太空溫度監測。總統蔡英文也在臉書發文，恭賀福衛五號順利升空，從此外太空多了一顆來自台灣的衛星，還提到"沉默的外太空，因為你而有意義"。記者 綜合報導