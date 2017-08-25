（中央社記者曹宇帆加州范登堡空軍基地24日專電）福衛五號順利發射升空，隨後舉行慶功宴。國研院國家太空中心的工作團隊抵達現場，受到英雄式的歡迎與熱情的包圍，會中也預告福衛七號明年發射。



當福衛五號計畫總主持人張和本，率領穿著橘色制服的工作團隊夥伴參加慶功宴，全場掌聲歷久不衰，出席慶功宴的嘉賓爭相與他們握手，氣氛熱烈。



張和本致詞表示，能夠率領這個團隊一同共事，可說是從零開始到今天，真的很感動。



這次福衛五號的發射載具，是由美國太空探索科技公司（SpaceX）的獵鷹9號（Falcon 9）火箭承載。SpaceX副總裁羅森（Lee Rosen）預告，預定明年發射的福衛七號，將由全球最強而有力的載具承載。



國研院官員說，福衛七號是台灣與美國最大的科技合作計畫，目前先做第一組6枚衛星。



他說，這6枚衛星在台灣的太空中心接近整合完畢，可說是蓄勢待發，預估明年5月以後發射，將使用SpaceX的新型載具Falcon Heavy，「一箭六星」送衛星上軌道。



美國在台協會主席莫健（James Moriarty）則以中文表示，非常榮幸代表美國參加這次非常成功的發射，隨後以英文指出，經過數十年來的躍進，台灣可說是世界上先進科技發達的地方。



他說，台灣在高科技方面，扮演著令人難以想像的角色，大家今天所完成的，只是展現了台灣人本色的一部分，更令人驚訝的是那些完成偉大成就的人們，未來美國仍將是台灣的夥伴，期待台美之間更多的合作。



駐美代表高碩泰則說，福衛五號能順利發射升空，要感謝美方曾提供的許多協助，基於彼此深厚的互信，更證明台美關係不可斷、不能斷、也不會斷。



國家實驗研究院董事長楊弘敦則說，現在心情很興奮，但是回想昨晚仍忐忑不安而失眠，不時拿著手機關注氣象預報的訊息，因2006年發射福衛三號當時天氣不甚理想，好在託大家的福，一切順利圓滿。



科技部政務次長蘇芳慶說了許多個讚，讚揚國家太空中心等單位的優異表現，並說福衛五號發射升空，象徵台灣太空科技邁向新紀元，也展現台灣太空科技實力。



羅森更邀在場者舉杯說，努力是必須的，毅力是神聖的，最重要的是結果，而成功是配得的，使慶功宴的現場歡愉氣氛達到最高點。1060825