LINE桌機版5.3.0上線 5大新功能必看中央社 (2017-08-25 21:04)
（中央社記者吳家豪台北25日電）通訊軟體LINE今宣布桌機版5.3.0更新上線，新增5大功能包括文字個人圖片、一秒鎖定LINE訊息視窗、輕鬆找聊天室傳過的連結、可顯示輸入的密碼、改善動態消息的縮圖顯示。
LINE在官方部落格發文表示，LINE是手機原生的應用，因此在更新上是以手機為第一優先裝置，但桌機版也沒有忘記。
LINE從用戶們對桌機版的意見回饋發現，許多身為上班族的用戶依賴著LINE桌機版處理公事，甚至每天都使用，團隊這次特別在桌機版推出最新的5.3.0版本。
首先，新增「文字個人圖片」的好處是更容易用圖片辨識自己與群組的名稱，在「設定」裡的「基本設定」，點選大頭照選擇「純文字個人圖片」，就可以製作了，可依喜好調整字型與背景顏色。
第二，新增「鎖定LINE訊息視窗」的功能可以一秒鎖定，當你只需要離開電腦一下，怕被發現電腦螢幕上只有LINE的對話視窗，但時間又短到螢幕保護程式還沒跑出來，這時就可以用快速鍵一秒鎖定LINE訊息視窗。Windows版快速鍵組合是CTRL + L，MAC版快速鍵組合是Command + L。
第三，要找之前傳過的連結，除了可以利用聊天室的「搜尋」功能，現在針對連結還有一個地方可以輕鬆捕獲。點選在聊天室右上方的選單，在「顯示所有內容」的「連結」中，可以一次看到這個聊天室之前傳過的所有連結，並輕鬆複製。
第四，登入時，點選新增的眼睛圖標，可顯示所輸入的密碼，可避免輸入錯誤。因資安考量，密碼輸入錯誤太多次，帳號會被鎖起來。
第五，新版本改善動態消息上的照片與影片縮圖的顯示方式，變得更好讀了。1060825
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