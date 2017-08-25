（中央社記者曹宇帆加州范登堡空軍基地24日專電）台灣國中生朱嘉尹的台灣意象畫作，獲選伴隨福衛五號上太空，全家包括阿公阿媽一起赴美，見證首枚由台灣自主研製衛星發射升空。



朱嘉尹就讀國小6年級參加福衛五號全國兒童徵圖比賽，在4000多個參賽者中脫穎而出，如今即將升國中2年級，赴美初體驗火箭發射升空的驚奇。她受訪表示，當時全場又開心又激動，尖叫聲與掌聲此起彼落。



她說，自己的畫作融合台灣特有的藍鵲，台灣特產稻米與甘蔗，平溪天燈，地標台北101大樓，還有台灣是蘭花王國，綜合了象徵台灣的原素，被通知獲選很開心。當時打電話給媽媽報喜訊，起初媽媽還難以置信。



阿公阿媽受訪顯得有些靦腆說，因為朱嘉尹的畫作，可以來這裡參觀火箭發射感覺很好，雖然火箭發射很大聲，但沒有被嚇到。



朱嘉尹的爸爸朱建南補充，女兒的創作原有國旗在其中，可惜美方通知火箭外觀不能有任何國家的國旗圖樣而被拿掉，以致嘉尹覺得作品不完整而有些遺憾。



不過朱嘉尹這趟受邀赴美，藉著發射前夕參觀火箭直立發射平台的機會，手持國旗與火箭合影，也算是彌補畫作少了國旗的遺憾。



最後全家共同高喊福衛五號升空大成功，為這趟旅程留下美好的回憶。1060825