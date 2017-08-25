朱嘉尹全家赴美見證福衛五號發射升空中央社 (2017-08-25 20:50)
朱嘉尹（前右2）的台灣意象畫作，獲選伴隨福衛五號上太空，全家包括阿公阿媽一道赴美。中央社記者曹宇帆范登堡空軍基地攝 106年8月25日
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上一則：福衛五號上太空 慶功宴氣氛熱烈
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