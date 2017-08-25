福衛五號上太空 慶功宴氣氛熱烈中央社 (2017-08-25 20:50)
福衛五號順利發射升空，隨後舉行慶功宴，氣氛熱烈。（華碩文教基金會中南美代表趙國良提供）中央社記者曹宇帆范登堡空軍基地傳真 106年8月25日
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