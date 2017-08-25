台灣第一個自主研製的「福爾摩沙衛星五號」（福衛五號），台北時間25日清晨2點51分由美國太空探索科技公司(SpaceX)的獵鷹九號火箭承載，在加州范登堡空軍基地成功發射升空。福衛五號進入太空軌道後將經過一個星期的測試，預計最快2個星期後就能傳送第一張拍攝的影像。

國家研究院太空中心副主任余憲政表示，福衛五號進入太空軌道後，4點11分首度與海外地片站通聯，9點32分首度與台灣的地面站進行通聯測試，11點10分完成與台南與中壢地面站正式通聯。

福衛五號繞行地球一圈平均99分鐘，每兩個星期經過台灣上空一次。余憲政表示，估計正式運行後，福衛五號每年可以提供211674幅影像，預計最快2個星期後就能傳送第一張拍攝的影像。

國家太空中心表示，福衛五號將運行於720公里太陽同步圓形軌道，傾角98.28°。福衛五號之主要光學遙測酬載，將提供2米解析度的全色(Panchromatic)和4米解析度的多波譜(Multi-spectral) 彩色影像。

太空中心人員表示，福衛五號拍攝影像日後將開放國人付費購買，將只收取手續費用而已。

▲「福衛五號」成功發射，將接續福衛二號的遙測任務。（圖／新竹縣政府提供 , 2017.08.25）