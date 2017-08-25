去年宏達電HTC推出VR虛擬實境頭戴式裝置HTC Vive，好評如潮，搭上去年虛擬實境的市場風潮一度讓人看好宏達電的成長力道。過去5年來宏達電的市值縮水至原來的25%左右，智慧手機市場佔有率跌到2%不到，因此宏達電嘗試轉向高端VR來實現企業再成長，不料VR需求起飛速度不如預期，反而被外界部份人士看壞，恐其成為宏達電的新負擔。

根據《中央社》，歐系外資原本期待宏達電的HTC Vive能助其在2018年重回獲利，不料VR的市場需求不如預期，恐會成為另一負擔，因而將宏達電降評至賣出，目標價砍到新台幣35元。另外，宏達電為了建立能與Google、Facebook等國際大廠抗衡的生態圈，需要不斷在行銷與研發上增資，恐怕將陷入苦戰。

根據《聯合新聞網》，彭博引述知情人士指出，宏達電正考慮分拆或賣掉虛擬實境（VR）事業等動作，甚至不排除把整個公司一併出售。另外，宏達電可能考慮引進策略夥伴，正與顧問公司討論出售或者分拆Vive 事業。但目前將公司全部賣掉的可能性較小，因為顯然不太適合由單一買家來消化。

根據《蘋果日報》，宏達電曾與Google等多位潛在買家接觸。對於外傳謠言，目前宏達電發言體系表示不予評論。

(圖片取自flickr)