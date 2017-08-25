福五升空 陳良基：太空中心實力獲驗證中央社 (2017-08-25 15:50)
「福衛五號」成功發射並順利通聯，象徵台灣太空計畫邁向新紀元。科技部長陳良基25日說，此經驗有助傳承「福衛七號」，國家太空中心研發實力獲驗證將投入更多任務。中央社記者黃麗芸攝 106年8月25日
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