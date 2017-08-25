（中央社舊金山24日綜合外電報導）共享辦公室業者WeWork今天宣布，獲日本軟體銀行集團注資44億美元（新台幣1339.5億元）。



法新社報導，7年前在紐約成立的WeWork表示，目前已擴張至全球各國160個據點，網絡會員人數超過15萬。



專門提供倉庫風格共享辦公空間給以主要為科技新創等小型企業的WeWork，期望透過軟銀這筆龐大的挹資，擴張其全球表現。



軟銀集團執行長孫正義（Masayoshi Son）透過新聞稿表示：「WeWork利用最新科技和其專有的數據系統，徹底翻轉人們的工作型態。」



軟銀透過這次入資，可望拿到數席WeWork董事會席次。



WeWork共同創辦人紐曼（Adam Neumann）則說：「孫正義是一位極具遠見的企業領導人，我們謙卑地接受他如此強烈支持我們的使命與目標。」（譯者：中央社許湘欣）1060825