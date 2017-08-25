台灣不僅醫療衛生水準在世界名列前茅，製藥產業也擁有卓越技術。蔡英文總統表示，政府要以國家隊的方式輔導國產新藥取得新南向國家藥證，爭取外銷訂單。食藥署已積極推動與新南向國家在法規調和等方面的合作，幫助縮短我國藥品及醫材在當地上市的時間，台灣製藥公會也已在馬來西亞成立「新南向辦公室」，進一步團結各藥廠力量，將台灣的優勢轉換成南向及前進東協市場的動力。

◎食藥署助藥品醫材開拓新南向市場

新南向國家是我國製藥產業看好的新興市場，蔡英文總統日前就表示，用要國家隊的方式輔導國產新藥，爭取外銷訂單。不過，藥品銷往其他國家要重新登記取得藥證，必須瞭解當地法規，食藥署長吳秀梅指出，台灣的藥廠通過國際醫藥品稽查協約組織(PIC/S GMP)認證，醫材產品的管理也達到歐美規範，在此優勢下，食藥署已積極推動與新南向國家的法規調和、檢驗技術交流及實驗室管理認證合作，以減少重複試驗、查核，並簡化醫藥品的審查程序，縮短我國藥品及醫材在當地上市的時間。吳秀梅：『(原音)藥品及醫材在國際上是法規高度監管的產品，所以「法規調和」就很重要，如果我們讓台灣的業者所遵循的法規，跟其他國家也一樣的的話，那這些產品其實很快就可以進到東南亞市場。』

吳秀梅表示，在食藥署的協助下，目前台灣已有3家檢驗機構順利取得印尼的官方採認，業者出口相關產品到印尼時，在國內檢驗的結果就可獲對方採認；食藥署的PIC/S GMP查廠結果，也已獲得東協10國及紐澳2國的認證。另外，取得台灣上市許可的醫材，還獲得印尼、越南、巴基斯坦、斯里蘭卡等4國採精簡審查。吳秀梅：『(原音) 我們在做的一些策略包括：我們會分析東南亞國協藥品審查規範的變革，我們也辦理法規協和的訓練，並邀請東協國家來台說明藥事法規的重點，也會請國內的藥廠提出相關的問題，協助業者跟東協各個國家在雙邊會議上，把他們的建議及碰到的問題都提出來。』

◎製藥業南向辦公室掌東協商機

為響應政府新南向政策，台灣製藥工業同業公會已於今年6月在馬來西亞成立「新南向辦公室」，成為國內第一個在馬來西亞成立南向辦公室的民間產業。製藥公會理事長陳威仁指出，東協6.18億人口的龐大商機，成為全球各產業都積極爭取進入的市場，隨著經濟快速發展，東協國家也更重視健康議題，台灣製藥產業特性符合當地市場需求，目前正是切入東協市場的大好時機。陳威仁：『(原音) 東協這些國家他們的所得也不斷提升，經濟成長比較快，對民眾健康的需求，包括藥品的使用就會增加，所以也符合台灣這邊產業的特質，因為台灣目前主流還是在學名藥，各國政府基於財務考量，會鼓勵大量使用學名藥，所以這反而是台灣藥廠的機會點。』

陳威仁指出，在東協各國中，馬來西亞是與台灣貿易往來最密切的國家之一，是我國全球第8大進出口貿易夥伴；尤其因馬來西亞法規透明度較高，又是「國際醫藥品稽查協約組織」(PIC/S)的會員國，台灣的藥品銷往馬來西亞，藥品資格可獲得承認，不但在查驗登記方面較為便利，還直接接受台灣BA/BE臨床試驗數據，目前包括永信、生展、友華、生達、南光等藥廠都在已在當地成立據點；製藥公會在吉隆坡設立「新南向辦公室」，將為南向發展的製藥業提供優質的經貿、法規落地服務，同時致力強化台灣醫藥品牌形象與市場行銷策略。陳威仁：『(原音) 台灣製藥的水平其實對外銷是有相當大的幫忙，我們也是PIC/S的成員，我們有很多會員廠也是通過美國FDA查廠，所以我們製藥水平是有外銷的競爭優勢。馬來西亞是法規是比較成熟，不用再實地查廠，我們以馬來西亞再輻射過去，往穆斯林市場也是有它方便的地方。』

◎登革熱快篩試劑開拓東南亞防疫市場

全球每年有上億人感染登革熱，70%的感染者在亞洲，新南向各國都是登革熱流行地區，疾管署署長周志浩表示，除加強與新南向國家的防疫合作，疾管署並將登革熱快速檢驗試劑技術移轉給民間優良廠商，希望達成區域防疫及開拓醫療產品東南亞市場的目標。周志浩：『(原音)我們每年主要也是從這些國家境外移入病例，這些國家也普遍使用這些快篩試劑的時候，我相信他們會防治的好，對我們國內的威脅也會降低，所以我們新南向如果把這些試劑推廣到東南亞國家，相信對他們的防疫非常有幫助，也對國人的健康多了一層保障。』

獲疾管署技術移轉的亞洲基因科技公司總經理周錦生表示，東南亞、南亞各國都是登革熱的流行地區，除登革熱外，新南向國家也都有結核病防治需求，亞洲基因已取得這2種傳染病的證照，將前進南向各國。周錦生：『(原音)新南向政策的目標國家全通通涵蓋在裡面，70%的能量我們是要做登革熱防疫，30%要做結核病的防疫，我們早就有這樣準備，所以除了登革熱我們拿了證照之外，結核病我們也拿了3張證照，就是為了這個目的，我們政府可以用醫藥外交的方式幫助這些國家。』

◎強化台灣品牌 整合國際行銷

東協已是全球第七大、亞洲第三大經濟體，在經濟蓬勃發展之下，2014 年東南亞8 國的藥品市場合計已達211.5 億美元，推估到2019 年將成長達316.2 億美元。台灣藥廠以往在東南亞市場都是單打獨鬥，在政府的新南向政策加持和推動下，協助廠商屏除政策、經貿和醫藥法規上的障礙，強化台灣品牌形象、整合國際行銷資源，可望在東協醫藥市場打下一片天。