福衛五號順利發射 並成功與台灣通聯中央廣播電台 (2017-08-25 14:36)
國家實驗研究院指出，福爾摩沙衛星五號今天(25日)凌晨2時51分，在美國范登堡基地，由SpaceX公司的獵鷹九號(Falcon-9)火箭搭載，發射升空。上午11時10分，福衛五號在軌道繞行第五圈時，進入台灣地面站的通訊範圍，成功與位在桃園中壢的地面站進行通聯。
接下來福衛五號將展開各項「次系統」檢查，以及進行初始軌道調整，之後將進入衛星遙測影像調校階段，預估1個月後，可完成全部功能測試，開始執行為時5年的遙測觀測任務及電離層量測實驗。
福衛五號計畫由國研院太空中心執行，歷時6年完成。福衛五號主要任務酬載為光學遙測，由太空中心結合國研院儀科中心、晶片中心、國家中山科學研究院、漢翔公司、微像公司與鑫豪公司，自主研製解析度黑白2米、彩色4米的高解析度光學遙測衛星，所拍攝的衛星影像可廣泛應用於防災勘災、環境監控、國土安全、科技外交、學術研究及國際人道救援協助等用途。
福衛五號的科學酬載為「先進電離層探測儀」，由中央大學太空科學研究所負責研製，可量測電離層的電漿成份與密度、運動速度、溫度等物理量，收集電離層電漿擾動變化資訊，執行太空天氣與通訊、地震前兆等重要的科學研究與防災任務。
福衛五號運行於高度720公里、傾角98.27度之太陽同步軌道，約99分鐘繞行地球一週，每日繞行地球約14.5圈，每兩日通過台灣上空一次，取像範圍涵蓋全球，任務壽命5年。
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