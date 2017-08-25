福五經驗傳承福七 陳良基：將投入更多任務中央社 (2017-08-25 14:11)
（中央社記者黃麗芸台北25日電）「福衛五號」成功發射並順利通聯，象徵台灣太空計畫邁向新紀元。科技部長陳良基今天說，此經驗有助傳承「福衛七號」，國家太空中心研發實力獲驗證將投入更多任務。
他說，福七預計明年第二季進行發射，將同樣交由美國太空探索科技公司負責。
台灣首個自主研製的衛星「福爾摩沙衛星五號」已於台灣時間25日凌晨2時50分由美國太空探索科技公司的火箭獵鷹9號承載發射升空，科技部隨後於上午11時直播福五經過台灣上空與太空中心接收站通聯情形。
陳良基接受媒體聯訪時表示，福五已順利發射且成功與台灣通聯，會持續進行相關監控，預計兩週後開始進行取像。
陳良基認為，福五成功發射的經驗有助增強後續「福衛七號」的信心，目前正在國家太空中心進行整備、檢測工作，任務是在太空中進行低緯度雲層電離子量測工作，期盼能成為太空中最精準的溫度計。
對於曾有立委指要將國家太空中心進行縮編？陳良基說明，若沒有計劃當然要縮編，但福五今天已達成太空發展的里程碑，國內研發實力得到驗證，未來將投入更多任務。
他表示，目前將進行第三期太空任務規劃，包括太空產業可行性評量，希望能在半年內完成，並報行政院裁示。1060825
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