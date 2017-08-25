大葉大學企管系鍾帑暹 將赴美國底特律梅西大學攻讀雙聯碩士



(中央社訊息服務20170825 11:43:09)大葉大學〈Da-Yeh University〉企業管理學系碩士生鍾帑暹，將於8月26日飛往美國底特律梅西大學，攻讀雙聯碩士學位，只要在美研讀一年，完成規定學分，就能同時取得兩校碩士文憑。



鍾帑暹同學表示，從小媽媽就告訴她國際視野很重要，鼓勵她未來要出國念書，她高中曾到美國旅遊，很喜歡美國的文化與環境，當時也曾動念要出國念大學。大葉大學有很多到留學機會，因此她選擇就讀大葉大學，先在台灣學習專業知識，把自己準備好，再到國外進修。



鍾帑暹指出，企管系為鼓勵大家與世界接軌，邀請已取得碩士雙聯學位的學長回學校，和他們分享美國求學經驗，以及如何準備。謝謝老師及學長在申請過程的幫忙，她即將前往底特律梅西大學研讀財務經濟，她期許自己學成歸國後，可以進入外商公司或者投資顧問產業服務。



鍾帑暹說，溫世仁文教基金會與大葉大學合作，開辦「新服務人才」課程，培育學生成為職場新服務人才，大學因為修習這門課，認識了不同科系的朋友，大家也在課後組成讀書會，交流彼此領域的學習心得。她希望到美國以後，也能與不同學習背景的人多接觸，吸取新的觀點。



企業管理學系系主任陳怡萍表示，系上民國100年與美國底特律梅西大學簽訂「4+1+1」碩士雙聯學制合作，學生在大四就可以提早研修碩士班課程，接著在台灣研修一年研究所課程，再赴美國就讀一年，完成規定學分，就能同時獲得國內、外雙碩士學位。鍾帑暹是企管系第三位到底特律梅西大學攻讀雙聯碩士的學生，先前完成碩士雙聯學位學生現在一位在長榮集團服務，一位留在美國的會計事務所工作，希望她能把握異國求學的機會，認識當地文化，並多方嘗試，拓展國際觀與研究視野。



訊息來源：大葉大學



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