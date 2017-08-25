安克諾斯Acronis完整強大的加密技術 保障資料的安全和隱私



(中央社訊息服務20170825 10:50:59)近幾年出現許多的安全事故，雖然有些事故是被駭客攻破，但如果採取適當的預防措施，很多事故是可以避免的，尤其是客戶資料丟失的事故。最常見的做法包括將備份進行加密，一旦資料經過強大的技術加密，即使資料落入犯罪分子手中也會變成沒用的資料。全球資料備份與災難復原專家安克諾斯Acronis擁有強大加密技術的產品，能夠完全控制資料並且還確保用來存放資料的基礎架構是安全的，即使資料被截獲，利用機制也可以讓操作無效。



加密技術要應用得當，需同時考慮所有的資料保護情境。首先，如果有人存取您的設備，我們需要確認資料已經安全備份妥當，並不允許未經授權的資料存取。安克諾斯Acronis使用軍規等級AES-256加密演算法，確保機敏資料安全可靠。同時為了提高效能，當保護一般資料時，則可選擇「設置密碼演算法」如128或192位元組的金鑰，和加密使用的密碼，安全又省時！



有些使用者擔心資料儲放在雲端不安全，而安克諾斯Acronis加密技術同樣適用於雲端儲存，可以將資料以加密形式儲存在安克諾斯Acronis雲端備份中心，程式依照用戶設定線上備份時的指定密碼，才能解密加密資料。



無論資料儲存在本地或雲端，我們涵蓋所有需要加密的資料。即使資料在傳輸至雲端的過程中可能有被截的風險，但使用安克諾斯Acronis在資料存放到安克諾斯Acronis雲端時，透過SSL檔案傳輸加密，安全有保障。



安克諾斯Acronis產品確保資料不會有非授權的存取風險，讓資料的安全和隱私性得到絕對的保障。您可以加密設備上的資料，然後使用一個安全的加密的通道發送至雲端。雲端的資料通過一個嚴格的資料中心控管。也就是說，您的資料隱私安全由您做主！若有對安克諾斯備份技術，或備份在雲端服務有進一步了解的需求，歡迎洽詢湛揚科技(02)2735-3512，或上網官網www.t-tech.com.tw查詢。



【關於湛揚科技】湛揚科技成立於2005年，致力於提供企業客戶網路基礎安全產品，協同合作夥伴提供『資料保護，端點安全及虛擬設備防護』等代理產品及專業服務，達成客戶滿意為使命及目標。現為安克諾斯Acronis台灣總代理，同時也是SOPHOS台灣專業代理商、芬-安全F-Secure SAFE台灣總代理。安克諾斯Acronis是以先進技術（AnyData Engine）所開發的資料備份及災難復原的優質解決方案，包含個人用戶的Acronis True Image、企業用戶的Acronis Backup、快照部署解決方案、安全存取解決方案等多種資料保護的領先解決方案。



訊息來源：湛揚科技股份有限公司



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