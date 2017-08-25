科學研究向下紮根─中國醫藥大學舉辦「2017高中科學營」活動



(中央社訊息服務20170825 10:50:00)為協助高中生探索科學研究興趣；中國醫藥大學生技製藥暨食品科學院今年暑假舉辦的「2017高中科學營」活動，來自中部地區39位同學進入實驗室體驗從做中學的樂趣，學生們都興緻盎然且收獲豐碩。



中國醫藥大學「2017高中科學營」是由生技製藥暨食品科學院、醫學院與藥學院3個學院20多位老師通力合作開設。鍾景光院長表示，高中科學營是讓高中生進入大學校園，可以在老師的實驗室實習操作，雖然夏天很熱，但比得是耐力，能走下去的才是成功的人。他鼓勵同學要選擇堅持，不要半途而廢，期待大家未來持續投入研究領域做個科學家。



藥學院林文川院長介紹，藥學院是以「新藥開發」的基礎課程，從藥物化學、抗體藥物、活性篩選等一系列課程中，讓大家了解，新藥開發不是那麼簡單的事，而且藥師的未來是很熱門的，各大醫療院所，包含地區藥局都很缺專業的藥師，所以，根本不用擔心職涯發展的問題。



藥用化妝品系江秀梅主任表示，高中科學營的舉辦是希望打破高中與大學之間的藩籬，讓高中生們提早進入大學學習場域，進入大學科學探索與邏輯思考，藉由此次課程將有助於概念性的了解，將來進入大學可持續於實驗室進行科學研究；她也鼓勵在場的年輕學子，科學研究要及早深耕，努力加上持續力，不一定能多有成就，但至少能達成自己心中的目標。



今年高中科學營活動課程內容多元豐富，諸如奈米生醫材料簡介、新藥開發的過程、常見食品檢驗、化妝品調製實作、中藥分離純化之藥妝品運用抗老化、美白化妝品開發實測等，藥妝系陳信君老師透過課程來教大家香水化妝品的認識與應用，讓同學對香水能有基礎的概念，莊宗原老師帶領同學們進入化妝品調製的入門「護唇膏」的製作，讓每一位參與的同學都能帶著親手製作的作品回家，也讓大家知道，原來「科學」一直與生活息息相關。



中國醫藥大學「2017高中科學營」於8月21日起辦理連續五天，係教育部獎勵大學教學卓越計畫之106年延續計畫，本校教學卓越計畫辦公室主任陳志鴻副校長為總連絡人，其分項計畫之「推動教學創新、跨域實踐合作」項目「開放大學資源、科學深耕高中」，主持人為生技製藥暨食品科學院鍾景光院長及藥用化妝品學系江秀梅主任，來自台中、彰化、南投，甚至遠道苗栗的39名高中學子參加營隊，希望藉由大學與高中之間的優質合作，透過大學資源的運用，理論與實作併行，從做中學，並向下紮根，發掘及培育未來科學家。



訊息來源： 中國醫藥大學



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