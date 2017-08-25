（中央社邁阿密/倫敦24日綜合外電報導）美國和南韓研究人員研發出一種新的高科技紗線，會在被拉長或扭轉時自動發電，有望藉此從海浪或人體動作擷取能量，減少人類對化石燃料的依賴。



法新社報導，「科學雜誌」（Science）刊登的報告寫道，這種特殊紗線叫作「旋電紗」（twistron，暫譯），能透過海浪波動或溫度變化擷取能量。



報告共同作者、德克薩斯州大學達拉斯分校（University of Texas, Dallas）研究副教授海恩斯（Carter Haines）說：「你可以把旋電紗能量採集器簡單想成是，你有一條旋電紗，只要把它拉長，就會產生電力。」



根據報告，這種紗線以直徑比人髮還小一萬倍的奈米碳管做成。



紗線被離子導電材料或像鹽水一樣單純的電解質浸泡或包覆，就能產生電力。



研究說，旋電紗仍在初期研發階段，科學家提醒，這種科技不適合大規模電力計畫，至少目前還不行。



「科學雜誌」這份報告說，實驗室研究顯示，「一根重量比蒼蠅還輕的旋電紗就能點亮一盞小型LED燈」。



另一項研究顯示，把這種紗線織入襯衫裡，還能隨著人體呼吸時胸部起伏，當作自供電力的呼吸監測器。



根據路透社，報告資深作者鮑曼（Ray Baughman）說，這種科技未來可望擴大規模，建造能提供所有城市照明的海洋能發電站，不過旋電紗能量採集器目前成本還太高。（譯者：中央社李佩珊）1060825