樹科大學子跨出舒適圈 海外實習歸來



(中央社訊息服務20170825 09:53:55)今年中國大陸銀行暑期實習生名額提供上海工商銀行與農業銀行、深圳農業銀行、南京郵儲銀行、杭州農業銀行與浙商銀行、及廣州中國平安人壽保險等80個員額，樹德科大金融管理系亦有9位表現優異學生錄取前往實習，並實習期滿歸來。9位學生為呂曉明、邱柔欣、唐雪瑄、李翊瑄、易秋香、孫芷茵、彭姿蓉、吳翊萍、藍姷婷等分別前往南京郵儲銀行、杭州農業銀行、廣州中國平安人壽保險參與實習，不同的民情風俗、環境氣候、交通等，也讓學生真正體驗跨出舒適圈的改變，絶對讓學生備足翻轉的能量。



系主任吳如萍說，工作內容主要訓練實習生熟練銀行業務流程，例如銀行對公業務、個人零售業務、銀行經營性管理業務、銀行外匯交易等，讓學生課堂學理基礎實地驗證荷槍實戰的操練。



吳如萍進一歩說明，本次中國大陸各銀行釋出的實習福利相當優渥，實習單位提供食宿、每天100元人民幣實習津貼、專人指導實習生開展工作、及日常生活管理服務，臺灣多所大學金融相關科系學生皆參與競逐，其中不乏臺北大學、政治大學等國立大學校院學生。



管理學院院長王昭雄相當肯定系主任吳如萍、許績宇、及李勝榮三位老師對實習廠商的媒合與開拓，藉由兩岸實習交流計畫，讓同學學習改變自己適應環境，對未來畢業出路必定有正面效益。



訊息來源：樹德科技大學



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