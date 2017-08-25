五味屋孩童創鄉村電影院 體驗酸甜苦辣



(中央社訊息服務20170825 09:49:13)看電影不僅是娛樂，更是世代對話及探索生命的過程！花蓮豐田五味屋裡的「小老闆們」在今（106）年暑假建立屬於家鄉的電影院，透過電影播映，與在地電影教育講師開啟親子對話和交流。8月27日及9月3日下午1:30到4:00，五味夏日電影院將播放電影，歡迎攜家帶眷來豐田，共同來體驗鄉村風電影院！



豐田五味屋位於花蓮縣壽豐鄉豐田火車站旁，是一間公益二手商店，店裡在孩子非上學時間營業，主要由孩子擔任店裡的「小老闆」，透過真實的交易場所學習，陪伴孩子體驗生命中的酸甜苦辣，讓孩子假日可以在店裡和大人們一起工作學習與生活。



今年度，由豐田五味屋、東華大學學生、以及小老闆們攜手合作，打造全臺唯一的特色電影院。從準備電影票、驗票入場、製作爆米花、繪製海報上街宣傳等，都由孩子們一手策劃與執行，為了讓在地居民願意走進戲院，孩子們絞盡腦汁，也樂在其中。



豐田五味屋與東華大學學生參與「106年青年社區參與行動計畫」，透過教育部青年發展署培力與中華民國全國青年總會協助，青年夥伴陪伴孩子們實踐，也邀請在地投入電影教育的老師，擔任每一場電影活動導讀人，帶領孩子們用不同的眼光看探索電影背後的涵義。透過播放青少年、兒童有關的電影，開啟孩子與大人對話的鑰匙，彼此分享在電影中觸動自己的情節，進而分享生命經驗。孩子說，「我們的電影院可以讓社區的人走進來，和我們一起在電影裡，體驗酸甜苦辣的感覺。」



8月27日及9月3日下午1:30到4:00五味夏日電影院將播放電影，歡迎全家大小把握暑假尾聲到花蓮縣豐田鄉走走，感受小鎮的寧靜與清幽！活動資訊可上FB粉絲專頁「五味屋」查詢。豐田五味鄉村電影院資訊活動地點：花蓮縣壽豐鄉豐山村站前街34號(豐田車站旁)連絡電話：0910-656-922活動時間：8/27(日)、9/3(日)下午1:30-4:00活動流程：1:30-2:00電影入場2:00-3:30電影欣賞3:30-4:00映後討論



訊息來源：社團法人中華民國全國青年創業總會



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