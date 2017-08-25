中國醫藥大學師生組團為世大運選手加油中央社 (2017-08-25 09:49)
中國醫藥大學師生組團為世大運選手加油
(中央社訊息服務20170825 09:48:34)2017臺北世界大學運動會開幕至今，中華隊表現耀眼已奪下12面金牌，不僅締造我國在世大運史上最多金的紀錄，更超越體育署設定的11金目標。
台灣難得舉辦如此盛大的國際賽會，中國醫藥大學學務處與體育室共同協助下，帶領120位師生組團參與這難得的國際賽事，為中華隊選手加油，見證臺灣創造歷史的一刻。
參與這場體育賽事的同學感謝教育部體育署提供此次機會，以及學校體育室老師帶隊，讓大家可以到場觀賽，不僅從中欣賞到各國選手的精湛技術，也見識到選手努力不懈的拚戰精神。
今年中國醫藥大學學術成就攀升為世界頂尖大學前197名，獲得私校第1的佳績。不僅在學術與研究外，也重視學生之全面發展。透過觀賞國際賽事，學生可了解世界各國的體育發展，落實學校國際化的辦學目標，並培育學生具備國際觀，以成為世界的領航者。
訊息來源： 中國醫藥大學
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