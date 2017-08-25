稻江學院榮獲首屆海青盃海峽兩岸棒球邀請賽總冠軍



(中央社訊息服務20170825 09:47:53)稻江科技暨管理學院棒球隊2017年8月9日由黃茂誠教練帶隊，遠赴中國大陸參加首屆「海青盃海峽兩岸棒球邀請賽」，擊敗來自海峽兩岸包括北京交通大學、福建農林大學等眾多強勁的棒球對手榮獲「總冠軍」，再次締造佳績於日前載譽歸國，獲得稻江全校師生的讚譽和熱情喝采。首屆海青盃海峽兩岸棒球邀請賽係由中國大陸「海峽青年節組委會辦公室」與「福州市體育局」主辦，「福州市棒壘球協會」承辦，分別邀請來自海峽兩岸的多支強勁隊伍參賽。



今年8月月10日至12日假中國福州市馬尾琅岐中學球場展開為期三天的密集賽程。來自台灣的稻江大學棒球隊是表現最傑出的一支隊伍，以精湛的球技和團隊合作無間的默契一一擊敗來自台灣及中國大陸的各棒球隊伍，以全勝的佳績榮獲「總冠軍」。另外，楊宏文、劉韋君兩位稻江同學也分別榮獲大賽「最佳投手」與「最佳打擊者」的最高殊榮，可謂是這次邀請賽中表現最亮眼的一支球隊。特別是，這一次為海青盃的首屆賽事，稻江棒球隊即以黑馬的姿態勇奪冠軍，此正說明稻江棒球隊繼勇奪全國大專盃總冠軍之後，將台灣「國球」的實力跨越海峽不負眾望地再次締造佳績抱回冠軍盃為台灣爭光。



訊息來源：稻江科技暨管理學院



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