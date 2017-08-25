駐巴拉圭大使館為巴京市長費雷洛夫婦乙行3人餞宴



(中央社訊息服務20170825 09:46:23)巴拉圭首都亞松森市長費雷洛(Mario Ferreiro)夫婦應臺北市長柯文哲邀請，將出席2017年臺北世界大學運動會閉幕式，駐巴拉圭俞大使大夫婦於本(8)月22日晚間設宴為渠等餞行，與宴者包括市府行政暨財政處長Braulio Ferreira夫婦、地方關係暨對外合作處長Hermann Ratzlaff及駐館同仁。



俞大使表示本年適逢臺巴兩國建交60週年，駐館刻正與亞松森市政府合作舉辦包括10月間於巴拉圭河沿岸休憩灣區(Costanera)豎立之「臺巴建交60週年紀念地標」及11月間我國世界知名小提琴家曾宇謙與亞松森市立交響樂團假亞松森歌劇院舉行「臺巴建交60週年音樂會」之慶祝活動，盼市長鼎力支持。



F市長對受邀出席此一國際運動盛事感到榮幸，並盼此行得將我國之都市發展經驗帶回巴國作為日後市政之參考，並表示其本人及市府將全力支持各項60週年慶祝活動。



訊息來源：外交部外館消息



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