以色列耶路撒冷郵報專訪台灣青年志工7人 並大篇幅報導中央社 (2017-08-25 09:46)
以色列耶路撒冷郵報專訪台灣青年志工7人 並大篇幅報導
(中央社訊息服務20170825 09:45:35)我駐以色列代表處於8月21日邀集正在以國社福機構從事國際志工服務之7名台灣青年包括徐志雯、張雅雯、陳時宇、廖于葶、周泓吾、吳采臻、陳秀菁等人，共同接受以色列耶路撒冷郵報及最新消息報記者之採訪。以國記者就這些志工的年齡、就學狀況、為何來以志工服務、在以國社福機構工作狀況、對以色列印象、與以色列人相處經驗等等提出詢問，志工們一一回答，並表示以色列出乎想像的美好，沒有來以之前父母擔心的戰爭衝突危險的狀況，未來還有機會多願意再回以色列讀書、工作或旅遊。耶路撒冷郵報隨即於當日晚間將本採訪專文與照片刊登於該報網頁版，並於翌日紙本報紙第五版中刊登採訪內容與7名志工合照。
消息見報後，許多以色列友人看到報導都表示振奮與欣賞，感謝台灣青年志工來以奉獻愛心，也盼這些青年能夠體驗以色列人民、文化、宗教、古蹟等各方面豐富的內涵。
訊息來源：外交部外館消息
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/219243.aspx
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