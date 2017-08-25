台評會IR實務工作坊系列 邀請中國科大、華夏科大及臺北醫學大學分享IR經驗



(中央社訊息服務20170825 09:42:47)社團法人台灣評鑑協會「台灣校務專業管理資訊整合先導計畫」(Taiwan Institutional Research Cloud,簡稱TIR Cloud)，已於本(106)年度8月22日辦理IR實務工作坊系列活動，本次主題為「校務研究新思維，創造加值新契機」，特邀中國科技大學張偉斌副校長、華夏科技大學蘇聖珠主任，及臺北醫學大學陳錦華主任等三所學校負責IR的主管現身說法，分享其IR實務操作心得，透過講者精彩而豐富的經驗分享，激發與會學校對校務研究運作有更創新想法。



台評會自開辦IR實務工作坊以來，即場場爆滿，獲得各界一致好評。因各校無私分享及與熱烈參與，使得定期辦理之IR實務工作坊已成為學校期待的重要活動之一。



台評會除將繼續扮演學校互惠聯盟的平台角色，協助學校穩健發展校務研究外，在面臨招生困境下，更期待透過校際交流、激盪新方向，讓學校能共同合作尋找進步的方法，打造共榮的高教環境，以邁入永續經營發展。



訊息來源：社團法人台灣評鑑協會



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/219240.aspx