屈臣氏歡慶進軍台灣30週年！首度公布「2020計畫」6大願景目標



(中央社訊息服務20170825 08:00:11)屈臣氏自1987年進軍台灣，至今深耕市場滿30年，特別於8/17舉辦「台灣屈臣氏30週年歡慶記者會」，回顧30年來屈臣氏達成的各項重要里程碑，更宣布今年啟動「品牌煥新」計畫，不論在實體門市、廣告視覺、虛實宣傳等形象設計上，皆以更新穎、時尚、有活力的風格亮相，現場也正式公開新版形象影片、與香港理工大學合作設計的全新制服、以及新版寵i會員卡與購物袋，並邀請到曾之喬、邱勝翊(王子)擔任活動大使，與專業模特兒一同登台走秀演繹新款制服，展現屈臣氏「30而麗」的嶄新氣象。此外，為回饋消費者長期以來的好評與支持，屈臣氏即日起至8/30推出「30而麗有購讚」系列優惠活動，一次獻上4大好康齊同賀。



歡慶30週年，屈臣氏總經理弋順蘭Kay蒞臨分享整體營運回顧及未來展望：「過去30年來，屈臣氏持續致力於提供更貼心且全方位的購物體驗，滿足每一個消費者對於健康美麗的需求，展店至今全台已超過530間門市，成為全台店數最多的藥妝通路，我們也積極開發特色店型，如數位玩美體驗店、時尚概念店、健康概念店等， 2017年預計展店目標達550家。而藥妝通路競爭日趨激烈，屈臣氏積極推出多元服務、創新優惠促銷，在2016年我們的整體業績、來客數、市占率更是近5年來成長最高的一年，今年我們也相當有信心2017年全年業績成長幅度可望再突破新高！」



為提供消費者更全面且貼心的購物體驗，屈臣氏網路商店於2014年正式開站，成為台灣第一家自建網路商店的藥妝通路，屈臣氏網路商店與行動購物APP業績連年倍數成長，今年下半年更將進行全新改版，讓電腦版網路商店與行動購物APP的購物體驗更一致，並優化結帳流程，讓結帳更快速便利；同時宣布正式推出「海外直送服務」，第一波開放國家為香港、澳門、新加坡，預計今年第四季上線，全力搶攻跨境電商市場。



身為全台消費者的健康美麗照護站，屈臣氏自2008年首度推出寵i卡，寵i會員人數至今已突破500萬人，平均全台每5人就有1人擁有寵i卡，居全台藥妝通路之首，今年也持續加強會員體驗，舉辦會員獨享活動、提供專屬優惠，目標再增加20萬會員。



秉持look good, feel great的品牌理念，屈臣氏未來將持續提供最方便、齊全、專業的個人藥妝商品購物選擇，並首度公布「台灣屈臣氏2020計畫」，預計於2020年前達成6大願景目標：【全台總店數突破620家】、【整體業績達高個位數成長】、【商品品項數超過4萬支】、【獨家販售商品數占總商品數三分之一】、【網路商店業績占比達整體業績占比2位數】、【寵i會員人數突破600萬人】，持續穩坐亞洲藥妝通路龍頭地位！ 進軍台灣30年之際，身為全台最大藥妝通路領導品牌，屈臣氏一路見證台灣藥妝產業跨時代演進，首度公布通路觀察5大革命性藥妝趨勢：



【趨勢一：彩妝市場大洗牌！韓妝大勢崛起】1980年代日本景氣大盛，在台灣吹起一股109澀谷系妝容，細眉、粉藍或粉紅眼影、亞麻色系髮色與眉色大流行，邁入21世紀後，韓劇、韓星帶起韓風潮流席捲全球，使得韓系漸成主流，如平眉、咬唇妝等持續熱燒至今。屈臣氏自2013年起於店內打造「韓國人氣彩妝複合櫃－K-Beauty」專區，獨家引進人氣韓妝如MISSHA、A’PIEU、bbia、moonshot等熱門品牌，2016年整體韓系彩妝業績成長50%，預計今年韓系彩妝業績可望再創2位數成長。



【趨勢二：體驗式服務當道！「全通路零售」成為新零售代名詞】過去30年消費型態急遽改變，商業模式不斷創新、全新科技應用翻轉零售業的經營方式，包括線上線下虛實整合、行動裝置成為新興消費管道、實體通路環境服務再升級、支付方式愈趨多元，至今講求購物體驗的「全通路零售」成為新零售時代下的代名詞。看準時代演變浪潮，屈臣氏於2016年開設亞洲首間「數位玩美體驗店」，全店三層樓共引進超過50台數位互動裝置，以全新數位科技帶來不同凡響的消費者購物體驗，此外屈臣氏已陸續導入支付寶、Apple Pay、Samsung Pay、Android Pay、街口支付等行動支付服務，LINE Pay也預計於九月上線，提供更方便、快速的智慧消費體驗。



【趨勢三：保養觀念全面升級！醫美保養需求倍增】美容保養觀念隨著時代演進日趨普及，過去屬於小眾的醫美與男性保養市場更快速成長，近年消費者對於醫美療程的接受度越來越高、年齡層也下降，使得術後保養需求增加，再加上空汙、氣候變遷等環境因素影響，醫美級保養品的需求大幅上升，屈臣氏醫美商品自2013年逐漸受到重視，2016銷售較2010翻漲超過6倍。



【趨勢四：商品加速推陳出新！革命性商品顛覆生活習慣】隨著研發技術日新月異，產品型態愈趨豐富多元，不僅新品推出速度加快，更有許多革命性商品相繼問世，如早期底妝產品以粉底液為主、進化到結合隔離與底妝效果的BB霜、再升級為能夠校正膚色的CC霜，到了近年顛覆上妝方式的氣墊粉餅上市，大幅改變消費者生活習慣與市場產品結構。屈臣氏引領時尚美妝潮流，隨時掌握最新流行趨勢並引進最夯熱門新品，更定期舉辦熱賣商品促銷活動，如BB/CC霜大賞、氣墊粉餅大賞等，提供最貼近消費者需求的購物選擇。



【趨勢五：產品力仍是王道！5大長青商品跨時代持續熱銷】時代演進下藥妝市場雖是新品戰場，屈臣氏觀察仍有上市已超過10年的長青商品持續熱銷，根據屈臣氏銷售統計，前5名商品為：《小蜜媞修護唇膏》、《落建洗髮精》、《資生堂嘉美艷容露》、《資生堂睫毛夾》、《奇士美護手霜》，其中冠軍商品《小蜜媞修護唇膏》為好萊塢明星與專業彩妝師御用首選，平均年銷量超過20萬支；《資生堂嘉美艷容露》更從80年代火紅至今，老中青三代都愛用，每年熱銷超過10萬瓶，可疊出4座玉山高。此外，《黑人牙膏》亦從屈臣氏開店以來即有販售，近年更從本土老字號牙膏大翻身成為韓國旅客來台必買牙膏TOP 1。



訊息來源：屈臣氏



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