南韓三星電子在紐約舉行新品發佈會，公開全新旗艦產品Galaxy Note8。三星電子無線事業部總裁高東真表示：這次活動不是單純的新品發佈會，而是要向消費者就去年發生的Note起火事件道歉。



高東真表示，三星任何一個人，都不會忘記去年發生的事情，希望Note8能讓三星重拾市場信任。他還對Note8主要性能表現出自信，他說，雖然其他公司也推出搭載雙攝像頭的手機，但Note8更注重於配備消費者真正需要的功能。有人說Note8和Galaxy S8太相似，但用起來就會發現不同之處。



