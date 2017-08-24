（中央社記者林行健馬尼拉24日專電）中華民國駐菲律賓代表林松煥發表聲明，駁斥陳由豪聲稱遭到政治迫害。林松煥強調，陳由豪涉及的純屬經濟案件，無關政治。



菲律賓ABS-CBN新聞網昨天深夜引述廈門翔鷺騰龍集團的聲明報導，陳由豪所面臨的指控都是「政治迫害」。



計劃投資菲國卻因在台被通緝而陷入爭議的前東帝士總裁陳由豪，透過他在中國大陸創設的公司發表聲明說，他是遭到民進黨政府的政治迫害。



中華民國駐菲代表林松煥在先前發表的聲明中已明確指出，陳由豪是在國民黨執政期間被通緝，而非民進黨，這純屬經濟案件，無關政治。



翔鷺騰龍集團的聲明宣稱，在陳由豪不再支持當時的陳水扁總統後，民進黨政府對他提出控告。



菲律賓經濟特區管理署（PEZA）署長普萊沙（Charito Plaza），稍早前也持同樣的說詞，為陳由豪護航。



ABS-CBN新聞網還引述翔鷺騰龍集團法律顧問殷凡特（Leonelle Infante）說，陳由豪對菲律賓有「強烈情感和感情連結，他真的希望投資菲律賓」。



殷凡特還說，PEZA數週前派了一支7人小組前往中國，瞭解到陳由豪「真的有能力來菲投資」。



中華民國駐菲代表處早於5月間即要求菲律賓移民局將陳由豪列入黑名單，並將他逮捕，遣送台灣。但在中國大使館的護航下，陳由豪得以於7月間入境菲國，拜會PEZA官員，並視察可能投資地點。



菲國移民局官員表示，陳由豪是持中國護照入境，應被視為中國人。此外，依據出發地原則，即使要遣送，也得遣送回中國。1060824