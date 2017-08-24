川普禁跨性別從軍 傳白宮將發布指南中央社 (2017-08-24 15:16)
（中央社華盛頓23日綜合外電報導）「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天報導，美國總統川普政府未來幾天將就如何執行禁止跨性別者從軍，向國防部發布指南。
根據法新社，川普上個月接二連三推文，顛覆前總統歐巴馬時代執行一年多的跨性別士兵准予公開服役政策。川普顯然未與國防部協調就作出這項宣布。
華爾街日報指出，兩頁半的白宮備忘錄將讓國防部長馬提斯（Jim Mattis）可以「考慮軍人的部署能力，來決定是否將他們解職」。
報導引述熟知備忘錄的美國官員說法表示，這項指南指示國防部不再接受跨性別者從軍，並停止為現役跨性別軍人支付醫療費用。
川普上述宣布之後，已有多位高階軍事官員對這項政策轉變表達不安。海岸防衛隊（Coast Guard）隊長就說自己不願「失信」於跨性別部屬。
他說，目前有13名出櫃的跨性別海岸防衛隊隊員，並強調「他們所有人目前都為海岸防衛隊執行有意義的任務」。（譯者：中央社周莉芳）1060824
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