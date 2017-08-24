（中央社台北24日電）中國大陸駐南非開普敦總領館當地時間23日於官網公布，2名福建籍僑民在東開普省（Eastern Cape）的比扎納鎮（Bizana）遭歹徒槍擊身亡。呼籲知情人士提供線索，並敦促警方盡速破案。



公告指出，22日晚間7時許，總領館獲報2名福建籍僑民在東開普省的比扎納鎮（Bizana）遭歹徒槍擊身亡。案發後，總領事館連夜會同東開普省警民合作中心協助死者親友向當地警方報案，並致電死者家屬轉達慰問。



公告表示，總領事館下一步將繼續會同當地華人警民中心，密切追蹤案情進展，敦促南非警方盡速破案，並為死者家屬赴南非處理後事等相關事宜提供協助。1060824