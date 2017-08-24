（中央社記者姜遠珍首爾24日專電）南韓統一部今天表示，聯合國安理會通過新的對北韓制裁決議後，北韓並未發起新的挑釁，希望能進一步轉換為對話局面。



南韓聯合新聞通訊社報導，美國總統川普和國務卿提勒森日前先後對北韓近來不再挑釁釋放積極信號，統一部負責人今天就此表示，這可能是為緩解朝鮮半島和東北亞緊張局勢所作的努力，南韓正以樂觀態度關注相關動向。



統一部負責人說，北韓於去年9月9日建政紀念日進行第5次核子試驗，今年將密切注視相關動向。



據報導，統一部長官趙明均昨天上電視節目時曾表示，北韓也有與南韓進行對話的需求。



對此，統一部負責人解釋稱，從過去南北韓對話進程來看，既涉及人道的部分，也有經濟的部分，北韓在這些部分都有需求。1060824