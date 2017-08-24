川普稱金正恩開始尊重美國 北韓狠打臉中央社 (2017-08-24 14:59)
（中央社華盛頓23日綜合外電報導）北韓今天狠嗆美國總統川普，批評川普老愛在社群媒體發表「奇怪」且「自以為是」的言論，並強烈譴責美國和南韓聯合軍事演習。
短短數小時前，川普才在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）一場造勢集會上向數以千計支持者說，北韓領導人金正恩已經開始「尊重」美國。
美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，美國和北韓最近幾個月大打口水戰。北韓中央通信社（KCNA）今天刊登的內容，某種程度來說是預料中的反應，因為北韓向來將美韓聯合軍演視為最終侵略北韓的預演。
北韓中央通信社報導說：「這場演習過於激進危險，這種危險行動根本不能稱為『一年一度』和『防禦性質』。」
報導說：「美國不該忘記他們的對手擁有核武和彈道飛彈。」同時還說美國應「從舊思維中醒來，別再以為他們國土安全無虞且死亡是別人的事」。
儘管美國和南韓稱演習純屬防禦性質，北韓今天警告說：「我們不會只坐視這些流著復仇之血的蠢人行為。」
最新一輪的口水戰也針對川普用推特（Twitter）的習慣發動攻擊。
北韓中央通信社報導，北韓表示，川普例行性在推特發出「自以為是的怪文」，「吐出的垃圾話讓他的幕僚很傷腦筋」。此言猶如打臉川普昨天的「尊重」說。
法新社報導，川普昨天在鳳凰城告訴支持者，「我認為他（金正恩）開始尊重我們了，我尊重這點，我非常尊重這點。」
川普還說：「而或許，可能不是如此，但或許會出現某些正向的事，他們不會告訴你，但或許某些正向的事可能會發生。」1060823
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
寬楦頭慢跑鞋．寬楦慢跑鞋．寬楦 球鞋．寬楦 mizuno．寬楦頭 慢跑鞋．寬楦 皮鞋．寬楦休閒鞋．寬楦 asics．寬楦頭．MIZUNO 美津濃 寬楦頭．寬楦 慢跑鞋．寬楦 adidas．鱷魚 寬楦 氣墊鞋．寬楦 跑鞋．MIZUNO 寬楦頭慢跑鞋．寬楦網球鞋．寬楦．寬楦 小牛皮．亞瑟士 慢跑鞋 寬楦．慢跑鞋 寬楦
- COACH 實搭耐用 織布 / 手提 / 肩背三層包(專櫃款)_黑灰 36
- SJCAM SJ4000 Wifi 防水型運動攝影機
- 【GREEN PHOENIX 女鞋】BIS-VITAL 時尚酷勁迷彩嘴唇雕花綁
- 【Dolly】柔情沙佛萊石美鑽戒(時尚白K金)
- 55吋[護視長]抗藍光電視護目鏡(A2款)
- Lee Lee 格紋LOGO圓領厚T恤/RG-男款
- 【CHICHIAU】Full HD 1080P 長效行動電源造型微型攝影機
- AOC I960SRDA 19型 IPS 節能電腦螢幕
- 【MICHAEL KORS】Hamilton 鎖頭麂皮豹紋斜背包(小/咖黃)
- Lee LEE HEAT連帽舖棉外套/UR-男款-灰色
12年來最強颶風洗劫美國 數十萬人逃難【北京新浪網】
伊拉克收復泰勒阿費爾 攻破IS在伊最後主要據點【北京新浪網】
日本海岸驚現女屍 疑似危秋潔【北京新浪網】
美加邊境草原大火 禍首是老鷹抓蛇【中央社】
荷蘭男子在多地捐精「繁衍」102個孩子遭舉報【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多