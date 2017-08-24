（中央社華盛頓23日綜合外電報導）北韓今天狠嗆美國總統川普，批評川普老愛在社群媒體發表「奇怪」且「自以為是」的言論，並強烈譴責美國和南韓聯合軍事演習。



短短數小時前，川普才在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）一場造勢集會上向數以千計支持者說，北韓領導人金正恩已經開始「尊重」美國。



美國有線電視新聞網（CNN）網站報導，美國和北韓最近幾個月大打口水戰。北韓中央通信社（KCNA）今天刊登的內容，某種程度來說是預料中的反應，因為北韓向來將美韓聯合軍演視為最終侵略北韓的預演。



北韓中央通信社報導說：「這場演習過於激進危險，這種危險行動根本不能稱為『一年一度』和『防禦性質』。」



報導說：「美國不該忘記他們的對手擁有核武和彈道飛彈。」同時還說美國應「從舊思維中醒來，別再以為他們國土安全無虞且死亡是別人的事」。



儘管美國和南韓稱演習純屬防禦性質，北韓今天警告說：「我們不會只坐視這些流著復仇之血的蠢人行為。」



最新一輪的口水戰也針對川普用推特（Twitter）的習慣發動攻擊。



北韓中央通信社報導，北韓表示，川普例行性在推特發出「自以為是的怪文」，「吐出的垃圾話讓他的幕僚很傷腦筋」。此言猶如打臉川普昨天的「尊重」說。



法新社報導，川普昨天在鳳凰城告訴支持者，「我認為他（金正恩）開始尊重我們了，我尊重這點，我非常尊重這點。」



川普還說：「而或許，可能不是如此，但或許會出現某些正向的事，他們不會告訴你，但或許某些正向的事可能會發生。」1060823