郭瑞珍花蓮隨筆個展



(中央社訊息服務20170824 14:08:04)文化部所屬國立臺東生活美學館實驗藝廊於8月26日（六）至9月26日（二）舉辦【郭瑞珍花蓮隨筆個展】，並於8月26日下午2時整辦理開幕式暨創作分享會，邀請各位愛畫畫的朋友與郭瑞珍老師面對面交流！（參加者自備水彩畫具、水彩紙）



郭瑞珍出生於花蓮市，畢業於實踐應用美術系，師承劉其偉，擅長速寫與水彩寫生，也喜愛運用複合媒材製作立體作品，包括手工書創作。現任花蓮私立海星中學綜合高中廣告設計美術老師，曾任2008世界展覽會秘密花園親子手工書講師；曾獲新一代優良設計獎、戴比爾斯鑽石推廣中心鑽是傳單設計比賽第一名、洄瀾美展應用美術佳作等殊榮。現於花蓮市經營尚文堂裱褙店，獲花蓮縣文化局百年老店認證；內設「珍情角落工作室」創作並教授繪畫。



郭瑞珍擅以畫筆和文字記錄每個被觸動的當下，更連續二年獲得花蓮文學營肯定。此次展出作品以速寫及水彩寫景為主，原住民人文風貌、花蓮港燈塔、鯉魚潭四季、煙樓風華等躍然紙上，配上詩意文字描述，讓參觀者沉醉於郭瑞珍筆下的珍情角落，例如水彩寫生作品〈心的海灣〉描繪遠眺的四八高地：「這海明明是藍色的，卻讓人想起了心事」；紀錄鯉魚潭景色變化的〈綠湖〉則是：「不高也不低的山巒，擋住不快也不慢的陽光」。身兼裱褙店經營者的她更自行為作品裱框，從選材配料到裝裱位置等全部量身打造，讓「畫框」也成為創作元素的一部分。



國立臺東生活美學館表示，郭瑞珍的創作用繪畫記錄生活中的美好時刻，「用畫筆寫日記」的日常隨筆形式是生活美學的完美體現，畫中描繪的花蓮風物充滿迷人人文魅力，希望透過展出引薦給臺東民眾，一起發掘生活中的美好。(廣告)



訊息來源：文化部



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