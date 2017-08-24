璞玉之星、光彩奪目 106年「璞玉發光-全國藝術行銷活動」得獎作品展



(中央社訊息服務20170824 14:07:44)106年「璞玉發光-全國藝術行銷活動得獎作品展」將於8月26日至9月6日在中正紀念堂三樓4展廳展出，並於9月2日上午10點30分在演藝廳舉辦頒獎典禮。本次展覽一共展出國、西畫各20幅佳作(含)以上的得獎作品，後續將至彰化生活美館、台南生活美學館及高雄台灣藝術公司等進行巡迴展出。



今年共徵得466件參賽作品，並經評審委員由130件入圍作品中，精選出78件得獎作品(含入選38件)，其中獲得大專社會組最高獎金十萬元的「璞玉金獎」，分別是國畫類邱奕寧以及西畫類宋元亨。兩位璞玉之星目前都還是大學生，對於創作的熱情與專注，使他們於眾多作品中脫穎而出。宋元亨的作品《枝葉相持》，以古典技法描繪在廟埕祈福的情形，主題人物表情專注，描寫生動，作品用色沈穩，構圖嚴謹，不論是人物或背景氛圍，都有極緻的表現。邱奕寧的作品《電力送到你家前》，以現代手法表現卻不失點線面的佈局與構圖，近看似乎有磁電般傳通電路，遠觀似乎有唐宋古式構圖，作品層次豐富，為近年難得之優秀作品；二位創作者的作品都不約而同的表達了對所處時代與社會的關注。



基於鼓勵藝術創作的初衷，本活動除了薦送西畫類大專社會組璞玉銅獎(含)以上得獎者參選鴻梅文化藝術基金會的「鴻梅新人獎」，另外還會補助4名大專社會組得獎者參與2018年「第八屆台北新藝術博覽會」，讓「璞玉之星」持續閃耀、綻放光芒。



文化部附屬機關國立新竹生活美學館自99年開始辦理「璞玉發光-藝術行銷活動」，早先僅限桃竹苗四縣市，一年後擴及北部九縣市，102年起更一舉擴展為全國徵件。今年更安排佳作(含)以上得獎作品進行巡迴展售，除了大力推廣藝術共賞之外，也企盼優秀的創作者能進入藝術市場，進而提升藝品欣賞與收藏的質與量。(廣告)



訊息來源：文化部



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