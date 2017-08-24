磺溪風華--2017彰化縣書法學會聯展



(中央社訊息服務20170824 14:07:20)國立彰化生活美學館為提倡藝術普及化，展現彰化地區的人文藝術底蘊，豐富書法創作的多元性，即日起至9月10日止，舉辦「磺溪風華--2017彰化縣書法學會聯展」特展，共計展出作品108件，歡迎民眾前往該館第三展覽室參觀。該會並擇於8月27日（日）下午2:00舉行開幕式及現場揮毫活動，為書法展拉開序幕。



理事長鄭禮勳表示，彰化縣書法學會成立於民國82年，歷史最悠久，對彰化地區的書風傳承，具有代表意義。當初成立的目的：一則以書會友， 聯絡感情，美化心靈。二則增廣見聞，相互切磋，提昇水準。三則獎掖後學，培養興趣，發揚文化。



二十四年來在該會理事長及諸會務幹部，結合社會資源，積極推動會務，戮力推動下，固定舉辦各類書法講座、研習、展覽與揮毫觀摩等活動。彼此切磋琢磨、成長茁壯。加以會員於歷代書家碑帖、書論率能勤學精研，皆能卓有進境，展現彰化縣書法學會的學術質量與能量。不僅提供會員觀摹學習，增加書法美學經驗，交換創作心得；還與書法藝術同好切磋、交流，陶冶身心，增加書法美學素養。帶動彰化地區書法風氣的蓬勃發展，進而形塑書法美學成為文化創意產業。



書法作為一門最具特色的東方傳統藝術，以單純的媒材，極簡的創作形式，富含無限的技巧，面臨新興科技普及而逐漸淡出實用功能，但其藝術性卻也更加彰顯。



此次參展的名家，除了甫獲大墩美展書法首獎的理事長鄭禮勳外，還有今年全國美展書法比賽第一、二名得獎人吳啟林、張倍源，及名家吳肇昌、吳肇勳、陳岸、劉鴻旗、蕭順杰等，均為當今彰化籍之書壇俊彥，在各大美展賽場上引領風騷，已造成臺灣書壇之「中部現象」。半線書風，從傳統紮根，進而創新，其風格已蔚為潮流。因此，這次的聯展也必有可觀，在此，誠摯的邀請各界人士一起遨遊這美好的藝術領域，共同陶醉於書法美學的繽紛世界。



請把握展覽期間前來觀賞。相關資訊請電洽該館服務臺(04)7222729-303或逕上美學館官網查詢:http：//www.chcsec.gov.tw。(廣告)



訊息來源：文化部



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