LOMA MARO’來家坐－馬浪･烏瓦日漂流木創作個展



(中央社訊息服務20170824 14:07:00)文化部所屬國立臺東生活美學館希望藝廊於8月26日（六）至9月26日（二）舉辦【LOMA MARO’來家坐－馬浪･烏瓦日漂流木創作個展】；並於8月26日(六)上午10時整辦理開幕式，歡迎蒞臨指導！



出身臺東的原住民藝術家馬浪･烏瓦日，從事漂流木創作近二十載，曾獲2012《 Pulima藝術獎》優選，作品獲邀至各大文創園區、北京文博會等展出。



馬浪與漂流木的因緣來自祖輩的生活方式：「阿公曾說，以前每到傍晚沿著海岸撿拾漂流木，晚上一家人就有熱飯菜可以吃，有火可以取暖，就是幸福。」漂流木在馬浪手中增添了生活的溫度，不上漆、不上彩，保留了木材最原始的觸感與質感；堅持選用好木料：檜木、樟木與櫸木，木料的清香成為馬浪作品的嗅覺符碼。作品由貼近生活的細緻杯盤到大器的藝術雕塑，充滿手感溫度與生命力。



二十年前因著創作需要，馬浪落腳在漂流木容易取得的花蓮港口部落，成為他藝術生命的發跡地。曾經流浪的經歷成就了馬浪獨到的創作哲學：「從事漂流木創作最大的特點在於時間，就像一顆樹的生長過程一樣，它需要的是空間的養分和時間的琢磨，有些作品就是需要時間慢慢的成形，而這樣的創作方式在我之前那段流浪的生活中感受最深，因為有那段流浪的日子，使得現在的我擁有更多自由的想法。我認為身為一個創作者，我們必須要靠自己去選擇走向怎樣的世界!」



回想阿公口中，傍晚沿著海岸撿拾漂流木的幸福日子，「回家」的意念在馬浪近年的創作中不斷迴響。展出名稱「loma ma’ro」，即是阿美語的「來家坐」，讓馬浪的漂流木引領著你，循著潮聲回家。(廣告)



訊息來源：文化部



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