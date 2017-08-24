崑山科大暑假駐玉 「艅g玩一夏」創造醜果新價值中央社 (2017-08-24 14:06)
崑山科大暑假駐玉 「艅g玩一夏」創造醜果新價值
(中央社訊息服務20170824 14:05:53)崑山科大公廣系「自然產生」團隊，參加第七屆行政院農業委員會水土保持局大專生洄游計畫，利用暑假期間至臺南市山上區玉萿幫狊n村舉辦「艅g玩一夏」活動，開發水果伴手禮和冰品，改造NG水果新面貌。
臺南山上區玉萿幫炡B於菜寮溪及曾文溪之際，水量充沛、土壤肥沃、農產業發達，出產多種優質水果，包括芭樂、木瓜、火龍果、鳳梨等，且滋味香甜遠近馳名。不過，農產品在種植與銷售過程中，偶會因為天然或外力因素，讓部分水果呈現賣相不佳的狀況，最後被淘汰丟棄，十分可惜。
因此，公廣系「自然產生」團隊在珍惜食物資源的理念下，透過創意、設計、行銷包裝NG水果，開發水果果汁、水果軟糖、水果果實冰棒等伴手禮，致力改善浪費農產品的問題。另外，團隊邀請行政院農委會水保局長官參與學生舉辦的「艅g玩一夏」活動，觀賞社區媽媽精心準備的開場舞，一同坐上順風號遊覽車聆聽車掌小姐帶領大家認識社區概況、學習醜水果知識，最後在果園裡擺設饗宴，享用創意水果料理。
資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/
訊息來源：崑山科技大學
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