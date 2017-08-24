台馬創新創業夏令營 高應大攜手砂拉越大學激發青年創造力



(中央社訊息服務20170824 14:04:13)在二十一世紀「知識經濟時代」裡，創意思維、創新實作及參訪企業尋找解決問題的技能，是未來每一位現代公民的基本能力。國立高雄應用科技大學為激發青年熱情創意，瞭解創新的價值，繼而實踐青年人的創造力，首度舉辦為期一週的「台馬創新創業夏令營」，日前於國際事務處多功能教室舉辦始業式，校長楊慶煜、研發長楊文都、育成中心主任鄭乃仁、國際合作組組長王志強等校內師長出席始業式，歡迎來自馬來西亞砂拉越大學30位師生的蒞臨。



校長楊慶煜表示，近年來本校研發處創新育成中心致力於推廣國際化，希望藉由此次的夏令營，促進本校學生與國際生的互動，並透過生活經驗與價值觀的交流，激發創新思想，成為雙方學校與學生進步的資產。本營隊是針對國際生來台研習創意、創新的知識與體驗，經由課程與活動的設計、生活及社會現象觀察，完成創意的發想、創新的展現到動手的實作體驗，展開豐富的學習之旅，協助青年學子在大學之初，建立良好的基礎觀念。



研發長楊文都指出，馬來西亞砂拉越大學師生21日在產業連結與企業發展中心Thomas Moh 主任帶領下抵達高雄，砂拉越大學為本校姊妹校，是一所培養高科技工程相關人才為旨的科技大學，為激發學生科技創新思維，與本校接洽創新創業課程，內容除安排認識高雄之美、拜訪VR學院及大港自造特區外，也透過手作課程體驗，了解創新創業的意涵與DIY的樂趣。此外，為讓國際生體驗在地產業與文化特色，更規劃參觀旗山台青蕉農並實際參與施作，以及探索墾丁國家公園自然生態等。



本次研習的目的除激發青年學子創意及創新的意識外，更重要的是培養青年創意創新思考以及教導運用觀察發現問題及找出價值，並從中學習新科技知識的應用與動手做的體驗，進而瞭解生活文化藝術的實務運作。今年大四的Johnathan表示，首次來台就選定高應大，希冀藉此了解當地的生活與教學方式，且對於台灣文化及美食有相當大的期待。本團唯一非華裔學員Justin表示，從網路上知道馬來西亞的文化和台灣有相當大的不同，希望藉由實際體驗，在創新創意方面能激起更多火花。



訊息來源：國立高雄應用科技大學



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