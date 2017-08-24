兩岸合作創佳績 明道大學材料系台陸生研究論文獲創新應用獎



(中央社訊息服務20170824 14:01:51)明道大學材料與能源工程學系老師徐力行及丁挺洲，帶領系上台灣學生與來台研修的福建工程學院學生，一起參與「2017第8屆全球華人探究學習創新應用大會(GCCIL2017)」，大會上發表研究論文分別囊括前兩名的獎項，成績相當亮眼。 第8屆全球華人探究學習創新應用大會在中國成都市舉辦，明道大學材料系團隊含師生共15人為校爭光，材料系徐力行老師帶領實驗室學生發表「太陽能教具設計及應用」與丁挺洲老師帶領的團隊發表「齒輪的邏輯學習應用」，兩組的理念與成果受評審及與會來賓讚賞，分別榮獲第一及第二等獎項。材料與能源工程學系徐力行老師表示，這次的參賽團隊成員有台灣學生和中國研修生，透過參賽擁有相同目標，讓兩岸學生一起研究，學術理念互相交流，產生新的激盪。 在個人競賽方面，材料系碩一生徐浚翔發表的研究論文「3D列印於偏鄉教育教學活動初探」，題目新穎，論文探討偏鄉中小學生的學習困境，關懷弱勢的角度也榮獲二等獎。



訊息來源：明道學校財團法人明道大學



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