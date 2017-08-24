無線轉播無限精彩 世大運賽事試驗轉播 精彩賽事不累格 打造未來直播新境界



(中央社訊息服務20170824 11:46:26)2017世界大學運動會正如火如荼進行中，無法到場加油的民眾，只能透過電視轉播或網路直播關注精彩賽事，但如果看轉播看到一半，正值關鍵時刻，突然出現畫面定格延遲(delay)或是累格(lag)，觀眾只能無奈搥心肝！為了避免這種尷尬場面一再上演，讓未來有更良好的賽事轉播品質，財團法人資訊工業策進會智慧網通系統研究所(資策會智通所) 在經濟部技術處科技專案的支持下，以SDN(Software defined network，軟體定義網路)技術，在世大運期間，進行台灣全區的「2017世大運影音派送服務SDN技術驗證」計畫，試驗全新的轉播方式。



透過華視提供世大運現場賽事的高傳真影像，從臺大節點即時傳送進入國網中心SDN骨幹網路，再應用最新科技將影像高速傳送，提供高畫質影音多點派送服務，轉播精彩賽事。資策會將利用既有的SDN自動化測試平台，針對影音串流的應用情境，發展符合OpenFlow標準中具備SDN動態網路頻寬保證功能之測試組合腳本，篩選符合實證場域之SDN交換機，並以自行開發之「世大運影音串流測試系統」，於資策會實驗室針對影音使用者進行即時影像流量分析與管理，以及SDN動態網路頻寬保證及多餘頻寬分享技術測試，嘗試分析出最佳的轉播效率與方案。



近年來，高畫質影音串流服務已成為現代人生活中不可或缺的一環， 採用SDN技術，便可以在不同的動態網路需求中，即時做出最佳網路管理及調度，可謂是實現5G網路的關鍵技術！透過國際賽事世大運的轉播場域驗證，將可協助建立國內軟體定義網路創新的商業模式，為服務商轉及產品進入市場，做了最好的證明。



此次「2017世大運影音派送服務SDN技術驗證」計畫更開創三大特點：(一)為台灣第一個軟體定義網路視訊長距離派送測試網路，結合既有國網中心100Gbps南北骨幹網路與4G+實驗網路，利用國產自製軟硬體，進行視訊影像派送；(二)SDN網路與既有網路融合，能視需求進行網路局部汰換；(三)實現點對多點派送，品質超越既有IP/MPLS(Multi-Protocol Label Switching)(*註)網路。



為了落實此次世大運的轉播測試，有資策會、SDN/NFV聯盟、行政院科技會報、經濟部工業局、台北市政府、台北世界大學運動會組織委員會、中華電視公司等單位一同合作，更結合國內電信業者中華電信，與網通廠商，包含：達創科技、思銳科技、智邦科技，及工研院、國家高速網路與計算中心兩大法人，盼能用全新的技術，共同推進前瞻網路科技與重大國際賽事結合，成功促成國內自有SDN產業的垂直整合，加速服務商用化及產業發展，更期盼能協助未來國內產業，能以此套成熟的技術，聯手進軍國際！



圖說1：資策會於世大運期間導入SDN技術，轉播即時影像流量分析，與管理測試架構圖。



圖說2：在經濟部技術處支持下，資策會智通所研發「即時影像流量分析與管理」系統，進行台灣全區的「2017世大運影音派送服務SDN技術驗證」計畫，利用SDN技術驗證動態頻寬保證，圖為測試轉播實況。



*註：MPLS網路是一種在開放的通訊網上利用標籤啟動資料高速、高效傳輸的技術。能夠在一個無連線的網路中引入連線模式的特性；其主要優點是減少了網路複雜性，相容現有各種主流網路技術，能降低網路成本，在提供IP業務時能確保QoS和安全性，具有流量工程能力。(資料來源：維基百科)



訊息來源：財團法人資訊工業策進會



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