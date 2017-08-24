遠傳公布「聯繫與情緒相關現況調查」，號召民眾用行動表達關心及愛，讓社會凝聚幸福感



(中央社訊息服務20170824 11:27:30)七夕將近，遠傳電信長期與董氏基金會合作，致力推廣情緒教育，今(24)日遠傳與董氏基金會聯手公布『聯繫與情緒相關現況調查』，探討大眾與想念的人聯繫的現況及情緒間的關聯。調查發現，3成2民眾通常在「節慶佳節」時，會想和心中想念的人聯繫，但卻有高達近8成4受訪者有想念或覺得對自己重要，但卻斷了聯繫的人；即使想念對方，卻有超過6成的受訪者「從來沒有或很少」主動去聯繫；近7成的受訪者「超過2年以上」沒有與對方聯繫，即使掛念起心中久未連絡的親友，聯繫的頻率竟然比一年一次於鵲橋相會的牛郎及織女還低。



透過調查進一步分析，民眾很少與對方保持聯繫的原因，以個性害羞、不敢主動表達等因素居多，占比近2成。不同性別在聯繫想念對象的態度上也有差異，會「主動聯繫」的比例男生高於女生；在聯繫方式上，男生比較喜愛用「電話」溝通，女性則以「行動軟體應用程式」為主，顯示男生在情感溝通上較為積極主動且直接。



遠傳電信發言人郎亞玲表示：多數國人在東方文化影響下，情感表達較含蓄，遠傳身為資通訊業者，不僅提供優質的行動通訊服務，串聯人們便利的數位生活，也希冀扮演Relationship Connector的角色，讓社會凝聚更多幸福感。因此，遠傳自2013年起推出「開口說愛 讓愛遠傳」系列品牌影片，不僅締造兩岸三地5億觀看人次，囊括32座海內外大獎，並攜手與董氏基金會合作，深入校園與民眾生活，推動一系列情緒教育活動。今年延續「用心聯繫 讓愛遠傳」品牌活動，倡導民眾在忙碌的生活中，應多關心身邊的人，主動多聯繫，用行動表達關心及愛，帶動社會正面力量。



國立成功大學教育研究所董旭英所長指出，受訪者與想念的人的共同回憶多為「日常生活的照顧」的比例最多，看似平淡的日常生活經驗，在當下並無特別感覺，卻在與對方分開後成為直接的回憶，提醒大家更應該珍惜與他人在日常互動的時光。另也發現女性在對用心聯繫的看法上，認為應要「用行動表示定時與對方聯繫」，但在主動聯繫的頻率上卻不如男性，董旭英表示，看得出在社會化教育或特質下，男性在成長中被要求要勇敢，雖個性大而化之但在行動上卻較為積極，女性雖較為感性但被要求謹慎，做事前顧慮較多，進而影響主動聯繫的態度。提醒男性持續保持積極性，但不要想到，才行動，要定時保持聯繫，不中斷；女性則多從旁鼓勵，勇於將想念的心意表達出來，化為行動，不猶豫。



董氏基金會心理衛生中心葉雅馨主任表示，與許久沒聯繫的人，該如何踏出第一步，可先想與對方之間的關聯性，像是如何認識、之前相處的情況等，在回憶的促進下，會增進主動聯繫的動力。另一方面，可預設一些情境：像是開頭的問候語、聊天的方向；甚至對方的態度，如果對方語氣較為冷淡或劈頭問：你是誰時，可先簡單自我介紹及問候。葉雅馨也提醒：不是講越久，才表示聯繫成功。朋友之間本有親疏之分，不同時期會遇到不同的朋友，倒不用刻意與每個人定時聯繫，太強求容易造成另一種壓力。可建立一個問候名單，在節慶或生日時，透過社群網路facebook或通訊軟體LINE等聯繫，給個簡單的問候，較容易執行且持續。她呼籲，除留意七夕外，別忘了祖父母節，俗話說：「每逢佳節倍思親」，如長輩在特別的節日中沒人問候，孤寂感會更強烈！在電話中詢問長輩外，話說家常或分享好吃的美食、觀賞令人省思的影片等…。其實長輩並不一定在意聊天的內容，重要的是一通電話背後所代表的情感與心意。



訊息來源：遠傳電信股份有限公司



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