（中央社華盛頓2017年8月23日綜合外電報導）美國前國務卿希拉蕊•柯林頓透露，去年大選辯論時，現任總統川普在臺上「如影隨形」，讓她「起雞皮疙瘩」，得極力忍耐以免失態吼出「後退，你這討厭鬼，離我遠一點」。



美聯社與「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）報導，當時代表民主黨參選總統的希拉蕊•柯林頓（Hillary Clinton）描述，去年10月9日距大選不到一個月時，她在密蘇里州聖路易市（St. Louis）和川普對決辯論時，他在臺上小動作不斷，讓她沒辦法保持冷靜。



辯論之前兩天，川普大言不慚吹噓對女性伸鹹豬手的影片才剛剛曝光，對緊繃的大選投下震撼彈。



辯論採里民大會形式舉行，身高僅5呎5吋（165公分）的希拉蕊回答問題時，6呎3吋（191公分）的川普一直在她身邊晃來晃去。



希拉蕊朗讀新書部分內容時說：「我覺得這樣不OK 。」「那是第2場總統辯論，而川普老在我後面跟過來跟過去。兩天前，全世界才聽到她對女性伸鹹豬手，當下我們共處小小舞臺上，而不管我走到哪裡，他都緊緊跟隨，盯著我、做鬼臉。他真的就像在監視我，讓我超級不舒服，都起雞皮疙瘩了。」



希拉蕊說：「要是我有想要求暫停的時候，就是那時了。我想問問在場觀眾：『你們會怎麼做？』會保持冷靜、繼續微笑，假裝他沒有一再侵入你的空間？還是你會轉身直視他的眼睛，清楚明白地大聲說：『退後，你這討厭鬼，離我遠一點！我知道你喜歡嚇唬女性，但你嚇唬不了我，所以退後。』」



「或許我過度學習保持冷靜這堂課了。我咬緊牙根、緊握拳頭、一直忍著，一心想對全世界呈現從容自若的面貌。」



這本書將於9月12日出版，但希拉蕊朗讀部分內容的錄音摘錄先在微軟國家廣播公司（MSNBC）今天的「早安，喬」（Morning Joe）節目播出。