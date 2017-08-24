拒絕接收遭遣返國民 美擬祭出制裁中央社 (2017-08-24 14:04)
（中央社華盛頓2017年8月23日綜合外電報導）美國國土安全部（DHS）發言人今天指出，針對未經證實名稱的4個不配合接收遭遣返國民要求的國家，美國可能會祭出額外制裁。
路透社報導，國務院與DHS有權制裁不配合遣返的國家，但過去15年來，他們僅動用這個懲罰授權兩次。
目前被認定的不配合國家包含中國大陸、古巴、越南、寮國、伊朗、柬埔寨、緬甸、摩洛哥、香港、南蘇丹、幾內亞與厄利垂亞。
國土安全部副部長杜克（Elaine Duke）上週發函國務院，確認這4個面臨最新懲罰的國家。
但國土安全部發言人拉潘（David Lapan）拒絕透露可能採取的制裁內容與這4國名稱。額外的制裁包含拒發簽證等。
然而，美國有線電視新聞網（CNN）引用國土安全部熟悉這項研議的官員指這4國為柬埔寨、厄利垂亞、幾內亞與獅子山。（譯者：中央社許湘欣）
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