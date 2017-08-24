（中央社記者周永捷雅加達24日專電）雅加達去年一月發生自殺炸彈攻擊，造成8死20多傷。印尼警方近日表示，當時仍在獄中的極端組織首腦是策劃這起恐攻的主謀。印尼監獄管理問題再度引發關注。



雅加達市中心知名購物中心莎里納（Sarinah）去年一月發生自殺炸彈攻擊，共造成8人死亡，20多人受傷，死者中4人是攻擊者。警方指這起恐攻案與恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）有關。



經過一年多的調查，印尼警方發現，當時仍在獄中服刑的極端武裝組織「神權游擊隊」（Jamaah Ansharut Daulah）首腦阿曼（Aman Abdurrahman）涉嫌策劃這起恐攻事件。



印尼國家警察總部發言人西斯托（Setyo Wasisto）表示，警方已正式將阿曼列為莎里納購物中心恐攻案的嫌犯，警方有足夠證據證明他涉案。



西斯托表示，阿曼雖然從2010年起被關入監牢，但仍能夠在獄中為「伊斯蘭國」招募人員。



這起事件也讓印尼各界憂心監獄管理出現漏洞，許多犯人即使入監服刑，還是有辦法在獄中遙控犯罪。



像是印尼警方日前破獲一起毒品走私案，毒販被關押在號稱戒備嚴密的中爪哇努薩安邦島（Nusakambangan）監獄內，竟還能遙控120萬粒搖頭丸走私。



對此，印尼警察總長狄托（Tito Karnavian）表示，由於多次傳出囚犯在獄中遙控犯罪，他將向司法人權部報告，並要求加強控管來自監獄內的犯罪問題。1060824