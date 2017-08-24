（中央社記者林行健馬尼拉24日專電）前東帝士集團總裁陳由豪打算對菲投資3690億美元，面對中華民國駐菲代表處提出的警告，菲律賓總統府馬拉坎南宮今天首度回應，稱經濟團隊仍在審查陳由豪和其公司的背景。



馬拉坎南宮發言人阿貝拉（Ernesto Abella）今天在記者會上說：「貿工部正盡職查證潛在投資者的資料和背景。」



菲律賓經濟特區管理署（PEZA）7月披露，陳由豪在中國創辦的廈門翔鷺騰龍集團，有意來菲投資3690億美元，但駐菲代表處致函菲國多個單位，列舉陳由豪在台經濟犯罪案件，提醒菲方批准投資可能帶來的後果。



阿貝拉對此發言謹慎，他原本說：「貿工部正盡職調查（investigate）…」，又立即改口稱「貿工部正盡職查證（check）…」。



他表示，總統杜特蒂將根據經濟團隊的建議，決定是否批准陳由豪的投資計畫，並強調，政府將檢視這家公司是否穩定，以及是否有能力來菲做這麼大的投資。



這意味著馬拉坎南宮並未排除批准投資的可能性。



陳由豪宣稱的投資金額，是鴻海集團計劃在美國威斯康辛州投資的100億美元將近37倍，項目包括在菲國北部龐加辛南省（Pangasinan）打造3000公頃經濟特區，及在馬尼拉灣畔興建85層科技大樓等。



一名要求匿名的菲方官員透露，貿工部和財政部主管對於如此龐大的投資規模抱持懷疑態度，除了菲律賓經濟特區管理署以外，幾乎所有經濟團隊成員都認為不宜批准這項投資案。1060824