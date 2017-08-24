（中央社華盛頓/吉隆坡24日綜合外電報導）美國與馬來西亞官員今天證實，川普總統計劃9月12日在白宮會晤捲入國內貪腐醜聞的大馬首相納吉。



路透社報導，美國司法部已對納吉（Najib Razak）創辦的基金一馬發展公司（1Malaysia Development Berhad，1MDB）展開刑事調查。1MDB目前面臨美國、瑞士和新加坡等至少6國的洗錢調查。



在民事訴訟中，美國司法部試圖扣押總值約17億美元（約新台幣515億元）資產，表示這些資產是由遭侵吞的1MDB資金購買。



大馬外交部聲明指出，接獲川普邀請後，納吉將赴美訪問。



白宮宣布納吉9月12日訪問時指出，川普期待「與美國在東南亞最親近的夥伴之一，討論如何強化與擴展雙邊關係並拓展區域合作」。



率先報導川普計劃與納吉會面的「華爾街日報」指出，納吉可能會利用這次訪問白宮的機會，試圖降低對1MDB進一步調查的可能性。（譯者：中央社徐睿承）1060824