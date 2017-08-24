美加強監視西太平洋 帛琉將設雷達系統中央社 (2017-08-24 13:39)
（中央社帛琉科羅24日綜合外電報導）美國宣布在帛琉設置雷達系統的計畫，將可增強美國對西太平洋地區的監視能力。北韓近來的威脅撼動西太平洋情勢。
法新社報導，美國國防部與帛琉政府在聯合聲明中指出，正努力最後確定雷達塔的設置地點。帛琉群島人口有2萬2000人。
這項21日的聲明表示：「雷達系統將提供帛琉增強海事法執法能力…同時也為美國航空安全與保障提供更高的空域警覺（air domain awareness）。」
帛琉為獨立國家，但沒有自己的軍隊，美國根據一項帛琉與華府的協議負責帛琉的國防。
目前雖無駐防，但美軍可根據該協議進入帛琉群島。
帛琉位於美國的太平洋屬地關島西南方約1300公里處。北韓本月稍早揚言對關島發射飛彈，引來美國總統川普以「烈燄與怒火」放狠話回應。
聲明指出，最近跟北韓的危機爆發之前，美國7月18日便提出在帛琉設置雷達。（譯者：中央社周莉芳）1060824
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